Plan voor monumentale boerderij Rood Noot onveranderd; er komt nog steeds een bierbrouwerij

De plannen voor de monumentale stadsboerderij Rood Noot zijn onveranderd. In het pand moet een bierbrouwerij en horeca komen. Dat zei wethouder Klaas Verschuure donderdag in de gemeenteraad, naar aanleiding van zorgen van de raad over het mogelijk failliet gaan van brouwerij de Prael.

De Amsterdamse brouwerij de Prael had in juli vorig jaar een bierbrouwerij in de stadsboerderij willen openen, met werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze week bleek echter dat de brouwerij in financieel zwaar weer verkeert. D66 stelde naar aanleiding van het bericht over de financiële problemen vragen aan de wethouder.

Volgens wethouder Verschuure is er geen contractuele relatie met De Prael. De financiële problemen van de brouwerij hebben dus geen gevolgen voor Rood Noot. De boerderij is in erfpacht gegeven bij drie Utrechtse ondernemers, die alsnog willen starten met de stadsbrouwerij.

In lijn met De Prael

Het initiatief wordt in lijn met het gedachtegoed van De Prael. Er moeten dus werkplekken komen voor mensen die op de arbeidsmarkt weinig tot geen mogelijkheden meer hebben. Ook wordt samen met de ondernemers gekeken hoe het historische karakter van de boerderij behouden kan blijven.

Verschuure zegt dat er momenteel nog een subsidieaanvraag loopt. Eind dit jaar moet duidelijk worden of die subsidie is toegekend.

Oude Vleutenseweg

De bijzondere boerderij, gebouwd in 1880, ligt tussen Leidsche Rijn Centrum en de Gele Brug aan de Oude Vleutenseweg. De naam Rood Noot is een omkering van de namen van de voormalige eigenaren Door en Toon. De afgelopen jaren is het gebouw gebruikt door het gelijknamige theatergezelschap. De gemeente maakte in 2018 bekend dat de boerderij verkocht ging worden.