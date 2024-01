Plannen Museumhotel in voormalig Altrechtpand krijgen vorm; wel zorgen om parkeerdruk en behoefte aan nieuwe horecagelegenheid

De plannen lopen al een aantal jaren, maar welke vorm het Museumhotel aan de Lange Nieuwstraat daadwerkelijk krijgt, wordt binnenkort dan toch echt beslist. In 2022 lagen de plannen voor het hotel al klaar en konden belanghebbenden hun zorgen uiten over het concept. Die reacties zijn geordend en beantwoord, en een hernieuwd plan ligt klaar ter beoordeling.

In het oude Altrechtpand, een geestelijke gezondheidsinstelling aan de Lange Nieuwstraat, moet het zogenaamde Museumhotel komen. Met in totaal 84 kamers met thema’s van Utrechtse iconen zoals Rietveld en de Stijl, moet het hotel bezoekers van de aangrenzende musea te gast krijgen. Ook zou er in het hotel bijvoorbeeld plek moeten zijn voor wisselende exposities en kan het Centraal Museum er evenementen organiseren. Maar voordat die plannen daadwerkelijk doorgevoerd worden, konden belanghebbenden hun zorgen uiten over de plannen.

Parkeerdruk

Die zorgen gaan voor het grootste deel over de parkeerdruk in de omgeving van de musea, en de beoogde toename daarvan wanneer er een nieuwe culturele instelling opent. “Er worden veel rondjes gereden door parkeerplekzoekers tussen Nicolaaskerkhof, Twijnstraat, Bijlhouwerstraat, en terug. Ook zijn er vaak auto’s die her en der buiten de vakken parkeren. Het gaat hierbij vaak om museumbezoekers”, is te lezen in een van de reacties op het plan. Na vijf uur ’s middags en op maandagen, wanneer de musea zijn gesloten, is de parkeerdruk aanzienlijk minder. Het is een reactie die niet op zichzelf staat; meerdere indieners van zienswijzen, zoals de formele reactie op de plannen worden genoemd, halen de parkeerzorgen aan in hun kritiek op de plannen.

De gemeente Utrecht ziet zelf minder beren op de weg en meent dat het voor bezoekers van het Museumhotel niet aantrekkelijk is om in de omgeving te parkeren. “Er is weinig ruimte en het is relatief duur. Het is de verwachting dat deze (hotelgasten, red.) gebruik zullen maken van de parkeergarages.” Desondanks is de ‘parkeerparagraaf’ in het plan aangepast, waardoor er enkele parkeerplaatsen meer mogelijk zijn.

Geluidsoverlast

Andere hindernissen die indieners voorzien, zijn onder andere geluidsoverlast door hotelgasten en hoe groot de behoefte aan een nieuw hotel in de stad is. Zo wordt er geschreven over geluidsoverlast ‘door rolkoffers over de aanwezige klinkers aan de voorzijde van het pand’.

De hoofdingang van het hotel verplaatsen is volgens de gemeente echter niet wenselijk, omdat de doelgroepen van het nijntje museum en het hotel te verschillend zijn van elkaar. Ook vragen meerdere indieners zich af hoe groot de behoefte aan een nieuw hotel is. De komende jaren is er in Utrecht namelijk al meer aanbod dan vraag wat betreft hotels. De gemeente redeneert als reactie dat het hotel uniek in zijn soort is vanwege het monumentale pand en de doelgroep die ze willen aantrekken. “Hiermee heeft het Museumhotel voldoende toegevoegde waarde ten opzichte van de bestaande hotels in de stad en past het in het beleidskader voor hotels.”

Wat er verder met de reacties op het plan voor het Museumhotel gebeurt, is nog de vraag. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kijkt naar wat er eventueel nog aangepast moet worden aan het bestemmingsplan, en stellen het plan vervolgens definitief vast. Ook dan is het weer mogelijk om het nieuwe plan in te zien. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2024 het geval zijn.