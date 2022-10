Pop-up restaurant De Zware Jongens in Utrecht maakt plaats voor verbouwing Muntgebouw

Na ongeveer anderhalf jaar is het voor pop-uprestaurant De Zware Jongens tijd om te vertrekken. Het Muntgebouw gaat worden verbouwd en daarom is het voor het restaurant tijd om weer in te pakken. Eind november wordt dat gevierd met een ’spetterend’ eindfeest.

“Het lijkt toch ineens overwacht te komen dat we moeten sluiten”, vertelt Arne Koefoed van De Zware Jongens. “Vanaf het begin af aan waren we een pop-up restaurant om sfeer in het pand te brengen, zo voor de verbouwing.”

De eigenaar heeft de bestemmingsplannen voor het pand nu rond, legt Arne uit. “Dat was een heel traject en wij waren daarin alvast begonnen, om het zo te zeggen.” Tijdens de verbouwing kunnen De Zware Jongens niet in het pand blijven. Wel zijn er toekomstplannen in de maak.

Definitief

Arne: “We hebben een aantal ijzers in het vuur in Utrecht, maar daar kan ik niet al te veel over loslaten. De intentie is er om na de verbouwing terug in het Muntgebouw te komen, dan als een definitief restaurant. Of er in de tussentijd iets gebeurt, is nog niet zeker.

“We gaan er een hele mooie laatste maand van maken, met een eindknaller van een feest op 26 november. Daarna hebben we nog een maand met een soort kerstmarkt met ‘schatgraven’, en koek en zopie.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.