Pop-up restaurant De Zware Jongens met ruim terras opent in het Muntgebouw

In het bekende Utrechtse Muntgebouw opent woensdag 30 juni een pop-up restaurant met een ruim terras: De Zware Jongens. De nieuwe zaak blijft open tot de restauratie van het gebouw gaat starten in de loop van volgend jaar.

Eén van de initiatiefnemers is Arne Koefoed, hij vertelt: “Het Muntgebouw is één van de mooiste gebouwen van Utrecht, maar was vele jaren streng beveiligd en niet toegankelijk voor buurtbewoners. De Zware Jongens breken dit voormalige geldpakhuis open en starten een tijdelijk restaurant met een ruim, groen terras op het zuiden met de hele dag zon tot zonsondergang.”

De kluisdeuren gaan open

Het karakteristieke Muntgebouw uit 1911 staat sinds 2020 deels leeg sinds de Koninklijke Nederlandse Munt NV naar Houten verhuisde. Een deel van het gebouw is sinds 2014 in gebruik voor verhuur van diverse zalen voor vergaderingen en congressen, maar de buurtbewoner kon het bijzondere gebouw niet zo maar binnenwandelen.

“Dat gaat nu veranderen”, zegt Koefoed. “De Zware Jongens maakt dit gedeelte van het Muntgebouw toegankelijk […] Wij willen een gezellige, informele, inclusieve sfeer maken. Iedereen is welkom.” Om kennis te maken met de buurt, hebben de initiatiefnemers een buurtlunch georganiseerd op 4 juli. Binnen een paar dagen hadden al 200 buren zich aangemeld.

De afgelopen zomers is gebleken dat veel mensen in de buurt van het Muntgebouw willen recreëren. Koefoed: “Door de hekken open te gooien, ontsluiten we een stuk stad voor creativiteit en ontspanning. We hebben een klein binnen podium waar we een programma willen voor bandjes, theater, stand-up en stille disco achter het hek.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vegetarisch

De Zware Jongens willen lokaal en duurzaam opereren. Er wordt gewerkt met lokale en duurzame producten. Koefoed: “De Zware Jongens presenteren Utrechts ‘finest’ op de kaart: de koffie komt van de kenners van KEEN, biologische natuurwijnen van Vleck, frisdrank van de Roze Bunker en uiteraard staan er Utrechtse bieren op de kaart.”

De chefs van de Utrechtse Studio Sugar Snap hebben een op groenten gebaseerd menu gemaakt. De gerechten van Fastwin Gouda (30) en Sem Rooijmans (31) zijn nu bewust vegetarisch, maar het menu wordt in de toekomst uitgebreid met enkele vlees- en visgerechten.

Interieur

Er is in het interieur gebruik gemaakt van gerecyclede producten. De tafelbladen zijn gemaakt van oude standvloeren, op de ramen is een kleurrijk glas in lood patroon gemaakt van oude disco lichtfilters en de bar is gemaakt van een antieke daklijst met de oude TL bakken die in het plafond van het Muntgebouw hingen.

Koefoed: “We willen een gezellige mengelmoes van stijlen die gelijk sfeerverhogend en drempelverlagend werkt. Het is de komende weken nog pionieren en experimenteren wat allemaal kan in het historische pand”, aldus Koefoed.

Het team van ‘De Zware Jongens’ bestaat uit een groep Utrechtse ondernemers die ook verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de Winkel van Sinkel en Kampeerterrein de Lievelinge in Vuren. Onder meer Dietwee, Brandwacht en Meijer, Van Rosmalen, WINK en ondernemer Douwe Werkman zijn betrokken. De Zware jongens gooien de poorten open van woensdag tot en met zondag van 10.30 tot 01.00 uur in de avond. De keuken is open tot 22.00, het terras tot 23.00 uur.