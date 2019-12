Reddingsplan voor Utrechts restaurant Syr lijkt gelukt

Team Syr heeft met een crowdfundingscampagne het streefbedrag opgehaald om het gelijknamige restaurant aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht te kopen. Daarmee lijkt de horecagelegenheid te zijn gered.

Restaurant Syr werd in 2015 middels een crowdfundingscampagne opgezet en is sindsdien in handen van een stichting. De afgelopen jaren draaide het restaurant op de inzet van een vrijwillig bestuur. De werkdruk bleek echter te hoog en kansen bleven hierdoor onbenut. Daarom kwam de groei van Syr tot stilstand en werd in april van dit jaar besloten om het restaurant te koop te zetten.

Kopen

Horecaondernemer Gijs Werschkull was in 2015 betrokken bij de opzet en heeft daarna zijn handen van het project af getrokken. Nu wil de ondernemer het noodlijdende restaurant kopen en het professionaliseren, en dat lijkt te lukken nu het streefbedrag van 130.000 euro is opgehaald.

Syr biedt vluchtelingen de kans om te integreren door te werken. Het is naast een restaurant ook een leerplek. “Syr is een geheel onderscheidend restaurant vergeleken met andere horeca in het centrum; zowel de bezoekers, als het eten, als de mensen die hier werken. Ik zou het erg jammer vinden als die kleurrijkheid uit de stad zou verdwijnen”, zei Werschkull eerder.