Restaurant Badhuis opent de deuren in pand voormalig Badhu

Toen Pieter Jonkers voor het eerst restaurant Badhu bezocht zag hij meteen de potentie van het gebouw en de plek. Badhu ging de deuren sluiten en Pieter werd door de nieuwe eigenaar van het pand gevraagd om een restaurant te openen in het voormalige badhuis. Een naam wist hij al: Restaurant Badhuis.

Er wordt nu flink verbouwd in het gebouw aan het Willem van Noortplein. Ook Pieter zelf staat te boren en schuren. “In de loop van oktober zouden we open willen”, vertelt de Utrechter. Voor die tijd moet er nog wel wat gebeuren.

Ruim twaalf jaar zat restaurant Badhu in het bijzondere hoekpand maar in juli sloot de zaak van Danny Knijff en Leonie Oostveen. Ze verkochten het pand en gingen zich richten op hun andere zaak LE:EN.

Het gebouw heeft verder ook een bijzondere geschiedenis. In 1927 werd het namelijk geopend als volksbadhuis. Hier konden omwonenden terecht om een bad te nemen en zich op te frissen. Het gebouw is ontworpen door de in Utrecht geboren architect Petrus Johannes Houtzagers, een leerling van hem was Gerrit Rietveld.

Amsterdamse school

Nu is het aan Pieter om er weer een drukbezochte plek van te maken. Als hij door het pand loopt ziet hij het al voor zich: “We willen de historie en stijl van het oude badhuis weer naar voren laten komen. We krijgen prachtige lambrisering, bijzonder tegelwerk met mooie patronen en houten visgraat vloeren. Het pand is gebouwd in de Amsterdamse school, en dat willen we binnen ook verder benadrukken. Het krijgt een complete metamorfose.”

Er moet ook meer licht in het pand komen, het voormalige Badhu was vrij donker ingericht. “De nieuwe bar komt wel terug op dezelfde plek. Daar kan heerlijk geborreld worden. Voor in de zaak hebben we ook ruimtes voor bijvoorbeeld private dining. In totaal kunnen we straks 100 gasten ontvangen.”

Met de nieuwe naam van de zaak, Restaurant Badhuis, is er nog meer een link met het verleden. “Boven de ingang van het oude badhuis hingen metalen letters, die hebben we weer teruggevonden en worden nu opgeknapt. Ze komen weer mooi aan de gevel te hangen.”

Wilhelminapark

Pieter is geen onbekende in de horecasector. Toen hij 14 was stond hij al in de bediening. Later heeft hij de hotelschool gedaan en werkte hij onder meer in Australië. In Utrecht is hij ruim vijf jaar mede-eigenaar geweest van restaurant Wilhelminapark.

Nu begint dus de volgende uitdaging voor de Utrechter: “Dat is natuurlijk spannend, maar ik heb er vooral veel zin in. Deze plek heeft veel potentie. Het gebouw is prachtig en het heeft een heel goede ligging in de wijk. Iedereen is straks welkom, jong en oud. We krijgen ook een kinderhoek, zodat zij zich ook kunnen vermaken.” Restaurant Badhuis zal de hele week open zijn, van de ochtend tot in de avond. Gasten kunnen terecht voor koffie en taart, lunch, diner en de borrel. Op de kaart komen bekende klassiekers: “Er gaat goed gekookt worden, maar er komt een begrijpelijke kaart voor iedereen.”

Pieter krijgt er veel energie van: “Ja nog een paar weken en dan kunnen we gasten ontvangen. Ik heb er veel zin in.” Om alles financieel rond te krijgen start Pieter een crowdfunding. Hij stopt er zelf een hoop geld in, maar kan daarbij ook nog wat hulp gebruiken.