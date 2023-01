Restaurant Bar Basta opent in februari de deuren aan Drieharingstraat in Utrecht

Een nieuwkomer aan de drukbezochte Drieharingstraat in Utrecht opent in februari voor publiek. Bij Bar Basta kan men straks Italiaans tafelen; op de kaart komen onder meer typisch Italiaanse antipasti, kazen, vleeswaren en wijnen.

Voor grote borden pasta moet je bij Bar Basta niet zijn. Het knusse restaurantje heeft maar plek voor zo’n 40 personen binnen en 16 personen op het terras. Ook in de keuken is het aantal vierkante meters beperkt. De gerechten zijn daarom wat kleiner.

Burrata met tomaat, vitello tonnato en panini’s voeren de boventoon in de nieuwe Bar Basta. Gasten kunnen deze antipasti straks samen bestellen en proeven. Daarbij komt een wijnkaart met Italiaanse wijnen zoals Negroamaro uit Puglia of Pinot Nero uit de Alto Adige.

In februari moeten de deuren officieel open gaan. Iets later dan verwacht, vanwege de langere levertijden van sommige onderdelen van het interieur. Bar Basta is onderdeel van de Utrechtse Horeca Groep. Hieronder vallen ook restaurant Kortjak, Dengh en HAL22.

Voorheen was het Indonesische restaurant Spekuk op deze locatie te vinden.