Restaurant, bar en hotel Simple. in Utrecht staat te koop

Restaurant, hotel en bar Simple. staat te koop. Simple., een van de bekendere zaken in Utrecht, is gevestigd in een achttiende-eeuws pand aan de Domstraat. Voorheen zat Podium Onder de Dom, onder leiding van chef-kok Leon Mazairac, ruim tien jaar in het gebouw.

Simple. zat lang in de Lange Nieuwstraat, maar verhuisde in 2018 naar de Domstraat toen Podium daar de deuren sloot. “Meer ruimte, terras voor de deur en de nieuw te ontwikkelen gastrobar zijn de belangrijkste reden voor de verhuizing”, legde het restaurant destijds uit. Hotel DOM werd onderdeel van Simple. en er kwam een ruimte voor vergaderingen en private dinners.

Vijf jaar na de opening komt er dus mogelijk een eind aan Simple. in de Domstraat. Het pand staat op Funda en geïnteresseerden kunnen zich melden bij de makelaar. Voor de bedrijfsovername wordt 675.000 euro gevraagd. Dat is los van de huurprijs voor het pand. De koper van Simple. wordt de nieuwe eigenaar van zowel het restaurant als het hotel en de bar. Of Simple. dan in de huidige vorm blijft bestaan is nog niet bekend.