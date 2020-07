Restaurant Chez Jacqueline gaat on tour: nog één avond in de Galgenwaard

De chef-kok en oud-eigenaar van Chez Jacqueline gaat ‘on tour’. Frans van Wieren staat binnenkort voor één avond in de keuken van Stadion Galgenwaard. Samen met cateraar Maison van den Boer zorgt hij ervoor dat liefhebbers na ruim twee jaar weer eens kunnen genieten van het eten van zijn voormalige restaurant.

Met uitzicht over het veld van FC Utrecht zullen op vrijdag 17 juli ruim honderd gasten komen eten. Dit diner is helaas al helemaal uitverkocht, maar het is vrijwel zeker dat er na de zomer een tweede editie komt.

Chez Jacqueline was een Utrechtse klassieker. Na bijna veertig jaar sloot de bistro aan de Korte Koestraat in maart 2018 de deuren. Het restaurant opende in 1974 aan de Mariaplaats en verhuisde vier jaar later naar Wijk C. Stien de Bruin startte samen met haar zus en zwager het restaurant. In 1982 zijn Frans en Carolien (de dochter van Stien) samen met Stien eigenaar geworden.

Favoriet

Oud-burgemeester Jan van Zanen noemde het restaurant in de laatste DUIC-krant als een van zijn favorieten. “Ik ben vroeger vaak bij Chez Jacqueline geweest. Het is echt zonde dat zij er niet meer zijn”, zei Van Zanen eerder.

Naast de oud-burgemeester had de bistro nog meer bekende vaste (Utrechtse) klanten. “Bruce Springsteen is hier eens geweest”, vertelde Frans eerder. Maar ook Anton Geesink kwam er vaak.

In het pand waar Chez Jacqueline zat, opende een paar maanden na de sluiting een Spaghetteria. Dat was de tweede vestiging van de pastabar in Utrecht.