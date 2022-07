Restaurant De Keuken van Gastmaal aan de Biltstraat in Utrecht sluit na elf jaar de deuren

Restaurant De Keuken van Gastmaal aan de Biltstraat in Utrecht gaat dicht. Na elf jaar hebben de eigenaren vanwege personeelstekort en ‘de drang om iets nieuws op te zetten’ besloten om het restaurant te koop te zetten.

De Keuken van Gastmaal opende op 11 oktober 2011 de deuren op Biltstraat 5 en het besluit om te stoppen was volgens de eigenaren niet makkelijk. “Zowat elf jaar hebben we met ons team prachtige tijden beleefd op Biltstraat 5. Jullie aanwezigheid staat in ons geheugen gegrift”, schrijven eigenaren Erik en Simone van den Eijnde aan hun gasten. “We willen jullie allemaal heel veel bedanken voor jullie vertrouwen en alle mooie jaren.”

De Keuken van Gastmaal zat met het team al een maand op de Griftstraat, bij Gastmaal Café, de andere zaak van broer en zus Erik en Simone van den Eijnde. De bedoeling was dat dat tijdelijk zou zijn, maar nu hebben ze dus besloten om het restaurant op de Biltstraat toch te koop te zetten.

De komende maanden kunnen gasten nog wel terecht bij Gastmaal Café op de Griftstraat. Gastmaal Café werd na de lockdowns vanwege personeelstekort omgetoverd tot plek voor private dining, maar deze zomer kunnen gasten er ook weer komen borrelen en dineren.