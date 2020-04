Restaurant De Thai aan de Oudegracht overleeft coronacrisis niet

De gevolgen van de coronacrisis voor lokale ondernemers in Utrecht worden steeds beter zichtbaar. Een van de eerste horecabedrijven die faillissement heeft aangevraagd is restaurant De Thai aan de Oudegracht.

Al zo’n tien jaar bestond De Thai, maar de gevolgen van een wekenlange sluiting door de coronamaatregelen zijn te groot. Het is een van de eerste horecazaken in de stad die gaat sluiten vanwege de crisis. Volgens bedrijfsleider Kelvin zal het ook niet de laatste zijn: “Er zullen waarschijnlijk nog tal van bedrijven volgen.”

Simpel gezegd was het geld op bij De Thai: “Een wekenlange sluiting betekent geen of beperkte inkomsten, terwijl alle vaste lasten wel gewoon doorlopen: de huur, energie en natuurlijk de salarissen.”

Overheidssteun

De steunmaatregelen van de overheid hebben geen soelaas geboden, het beloofde geld is nog niet binnengekomen. “En het is ook niet duidelijk wanneer dat zou binnenkomen. Ze hadden het geld veel eerder naar de gedupeerden over moeten maken.”

Kelvin, die ook chefkok is, hoopt snel weer in de keuken te staan: “We hebben veel vaste klanten, we zijn een van de betere Thaise restaurants, we hopen na de coronaperiode weer open te kunnen gaan op een nieuwe locatie.”