Restaurant en hotel Simple heeft nieuwe eigenaar; Anne&Max neemt zaak over

Hotel en restaurant Simple in Utrecht is verkocht, twee ondernemers van de locatie Anne&Max aan de Donkere Gaard hebben de zaak overgenomen. De horecazaak aan de Domstraat in Utrecht stond sinds begin vorig jaar te koop. Het wordt het eerste Anne&Max-hotel in Nederland.

Begin vorig jaar werd bekend dat hotel en restaurant Simple te koop stond. Simple zat lang in de Lange Nieuwstraat, maar verhuisde in 2018 naar de Domstraat toen Podium daar de deuren sloot. Simple was lang een van de bekendere zaken in Utrecht, gevestigd in een achttiende-eeuws pand.

Nu is bekend geworden dat de locatie gaat veranderen in een vestiging van Anne&Max. Dit is een Nederlandse keten met tientallen zaken. Bram en Ralf, de twee ondernemers die de Utrechtse vestiging aan de Donkere Gaard in handen hebben en de B&B boven deze zaak, gaan uitbreiden.

Avondmenu

“Daar moeten we hard voor werken”, vertelt Bram. Het is een spannende tijd voor de twee ondernemers, ‘maar ook heel gaaf’. Het gaat het eerste Anne&Max-hotel worden in Nederland, met een interieur dat past bij de sfeer van de horecaformule.

Het café-restaurant krijgt dezelfde ‘huiskamersfeer’ met een informele setting, zoals in de andere vestigingen. Bram: “Met goed ontbijt, goede lunch en een lekkere high tea, maar het concept wordt ook verbreed. Er wordt een avondmenu ontwikkeld, zodat hier ook heerlijk gedineerd kan worden. Ook wordt de bar zo ingericht dat er in de avond een leuke borrelsfeer is met een uitgebreidere wijnkaart en meerdere bieren op de tap.”

In februari moet de nieuwe Anne&Max opengaan.