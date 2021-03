Restaurant en wijnbar Roemer opent de deuren aan het Berlijnplein

De twee Brabantse vrienden Glenn van Limbeek en Wim Dankers gaan een nieuw restaurant en wijnbar openen aan het Berlijnplein in Utrecht. Roemer Wine & Food moet een kwaliteitszaak worden, met een niveau waardig aan dat van de Bib Gourmand.

Roemer moet een nieuwe hotspot worden in Leidsche Rijn, waar je ‘een spannend glas wijn kan combineren met verrassende gerechten’. Het restaurant en wijnbar komen in de recent opgeleverde parkeergarage aan het Berlijnplein.

De eigenaren gaan met lokale en nationale producten werken. Zoals met boeren uit de omgeving waar ze bijvoorbeeld melk en eieren halen. “Geen kazen uit Frankrijk maar uitsluitend uit Nederland net zoals de hammen en gedroogde worsten voor de charcuterie. Ook oesters uit ons eigen kikkerlandje maken deel uit van het assortiment. Vaak vergeten we wat voor mooie producten hier in ons eigen land geproduceerd worden en wij willen dat graag duidelijk maken aan onze gasten bij Roemer.”

Terras

Glenn en Wim willen in het restaurant, waar plek is voor veertig gasten, het niveau leveren waardig aan dat van de Bib Gourmand, wat een prijs en kwaliteit-verhouding garandeert voor drie gangen met als prijs 39 euro. In de wijnbar is plek voor vijftig gasten en is er keuze uit vijftig open wijnen. Ook komt er nog een terras aan het Berlijnplein.

Om de nieuwe zaak te financieren zijn Glen en Wim een crowdfunding gestart. Er is nu ruim 95.000 euro opgehaald van de benodigde minimale 170.000 euro. De zaak wil deze zomer openen.