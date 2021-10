Restaurant en wijnbar Roemer opent deze week aan Berlijnplein in Utrecht

Het nieuwe restaurant en wijnbar Roemer van de twee Brabantse vrienden Glenn van Limbeek en Wim Dankers opent donderdag de deuren. Aan het Berlijnplein in Utrecht kunnen bezoekers terecht voor ‘fine dining met spannende wijn-spijscombinaties’ of ‘een goed glas wijn met bijzondere bites’.

De eigenaren vertellen dat ze veel potentie zien in Leidsche Rijn, maar er zou nog niks in de wijk zijn zoals wijnbar en restaurant Roemer. Sommelier Wim Dankers en chef Glenn van Limbeek hebben er dan ook veel vertrouwen in.

Dankers en Van Limbeek hebben middels crowdfunding Roemer weten te realiseren. “Het is ontzettend bijzonder om in deze tijd een droom te mogen verwezenlijken”, zegt Dankers. “We zijn al onze grote en kleine investeerders meer dan dankbaar voor deze kans. Op vrijdag 8 oktober zijn wij geopend voor het grote publiek en we hopen iedereen vanaf die dag bij Roemer te mogen ontvangen.”