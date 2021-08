Restaurant Florent in centrum Utrecht wordt morgen heropend

Het restaurant Florent in de Utrechtse binnenstad wordt op woensdag 1 september heropend. Volgens de eigenaren Fikret Geldi en zijn vrouw Filiz Danisman slaat de zaak een ‘subtiel’ nieuwe richting op.

De ondernemers runnen momenteel ook al Restaurant Het Zuiden aan de Mariaplaats. Florent ligt op steenworpafstand aan het Visschersplein. Geldi zegt dat er bij beide horecazaken bourgondisch en kwalitatief gegeten kan worden, maar dat het bij Florent op een hoger niveau ligt en dat er voor een ander marktsegment wordt gekookt.

“Ik heb jarenlang gewerkt op dit hogere niveau, maar na mijn hotelcarrière heb ik het gemist”, zegt Geldi. “Na zes jaar Het Zuiden is het een geweldige uitdaging om mooie stappen te zetten met Florent. […] We hebben Florent enerzijds toegankelijker gemaakt met een uitgebreidere kaart en anderzijds geïnvesteerd in kwaliteit.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Volgens chef Robert McAdoo is het restaurant zowel geschikt voor mensen die de hele avond willen tafelen als voor gasten die even snel wat willen eten. “Je kunt doordeweeks zo aanschuiven voor een gang met een kwalitatief hoogwaardige tournedos met truffel, of je in de watten laten leggen met zes gangen als je wat te vieren hebt en een lekker een avondje wilt tafelen.”

Florent is vanaf 1 september weer te bezoeken.