Restaurant Graaf Floris bestaat vijftig jaar en is in handen van nieuwe eigenaren; ‘De appelbol blijft bestaan’

Café-restaurant Graaf Floris aan de Vismarkt in de binnenstad van Utrecht is sinds kort in handen van nieuwe eigenaren. Het restaurant is per 1 juni overgenomen door Rik van Orsouw en zijn vrouw Angela Hol. Het restaurant viert volgende week ook het jubileum, op 13 juni is het namelijk vijftig jaar geleden dat Graaf Floris werd opgericht door de familie Walgering.

Graaf Floris werd in 1973 opgericht door Frans Walgering en zijn vrouw Thea. In 1998 namen zoon René en dochter Esther het restaurant van hun ouders over. Na het overlijden van René in september 2021, leidde Esther de zaak alleen. Nu, na bijna 25 jaar, heeft Esther het stokje doorgegeven aan de nieuwe eigenaren Rik en Angela. “We zijn goed uit de coronaperiode gekomen, maar ik miste René niet alleen als broer heel erg, maar zeker ook als zakenpartner”, vertelt Esther. “Vandaar dat ik vorig jaar maart Rik als manager heb aangetrokken. Die samenwerking beviel zo goed, dat het plan ontstond dat Rik en Angela Graaf Floris zelfstandig en naar eigen inzicht zouden kunnen voortzetten.”

Per 1 juni hebben Rik en Angela de zaak dan ook officieel overgenomen. Het stel is niet onervaren in de horecawereld. “Angela en ik kennen elkaar van restaurant Oudaen aan de Oudegracht. Ik heb daar elf jaar gewerkt en Angela zes”, zo vertelt Rik. “Het is de eerste keer dat we een eigen zaak gaan runnen, maar we lopen nu al zo’n anderhalf jaar rond bij Graaf Floris, dus voor ons is de overname in kleine stapjes en geleidelijk verlopen.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Appelbol

Ondanks de overname, behoudt Graaf Floris zijn karakter zoals menig Utrechter deze kent. “Men kan nog steeds in de ochtend een krantje komen lezen met op de achtergrond klassieke muziek. Ook de uitgebreide Irish Coffee, een goed glas wijn, speciaalbiertje en natuurlijk de bekende ‘klassieker’ van Graaf Floris de appelbol blijven op de kaart staan”, aldus de nieuwe eigenaren. “We hebben in de afgelopen maanden wel wat kleine stappen gezet om de kaart en het bedrijf onopgemerkt wat hipper te maken. Zo kunnen mensen nu bijvoorbeeld ook een smoothie of cocktail bestellen.”

Familie

Voor Esther blijft het bijzonder om uit het bedrijf te stappen waar ze groot mee is geworden. “Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de zaak toen mijn ouders Graaf Floris runden. Nu ben ik 56 jaar, dus dit is voor mij een goed moment om iets anders te gaan doen”, aldus Esther. “Voor mijzelf heb ik nog geen concrete plannen, maar ik ga eerst eens van mijn vrije tijd genieten en daarna komt er vast wel weer iets op mijn pad.” Overigens vertrekt de familie Walgering niet helemaal uit Graaf Floris. Sander, de jongste broer van Esther, en Rene’s dochter Sem blijven in de zaak werken.