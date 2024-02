Restaurant Heimat opent binnenkort aan de Biltstraat in Utrecht op ‘hoog culinair niveau’

Het restaurant Heimat opent in april de deuren aan de Biltstraat in Utrecht. Gasten kunnen volgens eigenaar Niels van Zijl gerechten op ‘hoog culinair niveau’ verwachten, waarbij de focus op lokale producenten en makers ligt. “Onze gerechten zijn ogenschijnlijk eenvoudig maar hebben veel diepgang.”

Van Zijl is eind twintig maar heeft al veel ervaring opgedaan. Zo heeft hij gewerkt bij sterrenzaken zoals De Librije en het Deense Kadeau. Vorig jaar is de jonge eigenaar door Gault&Millau benoemd tot ‘New Chef on the Block’, wat een prijs is voor culinair talent. Met zijn ervaring en ambitie opent Van Zijl nu zijn eigen onderneming.

Concept

Heimat serveert ‘pure gerechten op hoog culinair niveau in een informele setting’. De menukaart wisselt en is geïnspireerd op de natuur. Van Zijl: “Wij willen Utrecht een nieuwe vorm van fine dining laten ervaren. Een restaurant met een ongedwongen sfeer waar je je direct thuis voelt, maar waar je tegelijkertijd een verfijnd menu proeft.”

De horecazaak werkt samen met vaste producenten en telers. Naast verschillende wijnen verkoopt Heimat straks ook een selectie van lokale bieren en huisgemaakte non-alcoholische dranken. Van Zijl: “We benaderen eten vanuit de oorsprong: wat komt er dit seizoen van het land? Onze gerechten zijn ogenschijnlijk eenvoudig, maar hebben veel diepgang dankzij bijvoorbeeld de gebruikte conserveringstechnieken of eigenzinnige combinaties.”

Heimat opent in het pand aan de Biltstraat 48. Voorheen was restaurant Forty8 hier te vinden.