Restaurant Instock sluit in Utrecht definitief de deuren vanwege gevolgen coronacrisis

Restaurant Instock moet de locatie in Utrecht sluiten vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis en de anderhalvemetersamenleving. “Het is ontzettend pijnlijk om ineens afscheid te moeten nemen van alles wat we hebben opgebouwd in de afgelopen jaren.”

Instock heeft moeten besluiten het restaurant aan de Vleutenseweg te sluiten omdat het bedrijf anders op een faillissement zou afstevenen. “De afgelopen maanden waren heel intens. We zijn keihard blijven strijden voor onze missie, in een compleet veranderde wereld. Op hetzelfde moment voelden we de onzekerheid en de financiële zorgen. En uiteindelijk is het heel zwart wit en kunnen we de cijfers niet negeren”, schrijven de eigenaren op de website.

Naast de directe financiële gevolgen van de coronacrisis verwacht Instock in de anderhalvemetersamenleving ook niet meer voldoende inkomsten te hebben om uit de kosten te komen. Dat heeft er volgens Instock onder andere mee te maken dat ze 40 procent van de inkomsten uit groepen en evenementen halen en ze niet verwachten op korte termijn hetzelfde aantal gasten te kunnen ontvangen.

De eigenaren bedanken tot slot de gasten van het restaurant. “Lieve vrienden van Instock, dank jullie wel voor al jullie support! Wat zullen we vaak terugblikken op alle mooie momenten die we in Den Haag en Utrecht hebben beleefd met jullie. We hadden het voor geen goud willen missen!”

Naast het restaurant in Utrecht sluit ook de locatie in Den Haag. Instock wel in Amsterdam en online actief.