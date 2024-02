Restaurant Jus & Pepper opent in maart in voormalig pand van Syr aan Lange Nieuwstraat in Utrecht

Op de plek aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht waar voorheen restaurant Syr te vinden was, opent in maart de nieuwe horecazaak Jus & Pepper. Gasten kunnen hier volgens mede-eigenaar Patty straks terecht voor een vijfgangendiner, maar ook voor een kroketje.

In november 2023 werd bekend dat Syr, dat een paar jaar daarvoor na een geslaagde crowdfunding de deuren opende, failliet was. Nu, een paar maanden later, is bekend dat er een nieuwe horecazaak op deze plek de deuren gaat openen.

Momenteel zijn Patty en haar partner en mede-eigenaar Tjade nog hard aan het werk om het pand gereed te maken. “De voorkant is nu zo goed als af”, zegt Patty. “We hebben hier en daar een nieuw likje verf op de muur gesmeerd, en nieuwe tafels en stoelen neergezet. In de achterkant van de zaak, waar onder meer de keuken zit, moet meer gebeuren. Zo wachten we nu op de nieuwe inductieplaat.”

Toegankelijk

Patty en Tjade zijn naar eigen zeggen al jaren bezig met de voorbereiding. Tjade, naast mede-eigenaar ook chef, heeft in het verleden gekookt bij de Amsterdamse sterrenzaak Bord’Eau. Patty neemt straks de rol van gastvrouw op zich.

“Jus & Pepper heeft een Franse basis met een Aziatische twist”, aldus Patty. “Daarnaast vinden we het belangrijk dat we toegankelijk zijn. Gasten kunnen bij ons terecht voor een snelle hap, maar ook voor een uitgebreid vijfgangendiner.”

Het is de verwachting dat de nieuwe zaak medio maart de deuren opent. Momenteel wordt naast de verbouwing van het pand ook nog het laatste personeel gezocht. “Zonder mensen heb je geen zaak”, aldus Patty.