Restaurant Landhuis in de Stad wil kerstmaaltijden voor vluchtelingen verzorgen

Het restaurant Landhuis in de Stad in Park Oog in Al is gaat tijdens Kerstmis koken voor vluchtelingen in Utrechtse opvanglocaties. Hiervoor zijn echter wel donaties nodig.

Het restaurant Landhuis in de Stad in Park Oog in Al is gaat tijdens Kerstmis koken voor vluchtelingen in Utrechtse opvanglocaties. Hiervoor zijn echter wel donaties nodig. Landhuis in de Stad is naar eigen zeggen een maatschappelijk betrokken horecagelegenheid. “We hebben nu het plan opgevat om deze kerst te gaan koken voor ongedocumenteerden, zodat ook zij een lekkere maaltijd hebben die dagen.” Er is inmiddels al contact geweest met de opvanglocaties Villa Vrede, Tussenvoorziening Weerdsingel en Toevlucht. “Het idee is dat gasten een maaltijd bij ons kunnen bestellen ‘voor een ander’.” Mensen kunnen een bedrag van 7,50 euro doneren. “We maken daarvoor een lekkere maaltijd voor de vluchtelingen in de opvanglocaties.” Corona Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de gerechten in het restaurant op te eten. Deze zullen dan ook op 24 december worden bezorgd bij de verschillende opvanglocaties. “Het onderwerp raakt ons extra, omdat een van onze medewerksters een vriend heeft zonder verblijfsstatus. We krijgen daardoor van dichtbij mee hoe ingewikkeld dit kan zijn”, aldus de initiatiefnemers. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

