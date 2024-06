Restaurant met ‘bruine kroeg’-sfeer; Café Claire opent op de Neude in Utrecht

Op de Neude in Utrecht opent maandag 17 juni Café Claire, een nieuw restaurant dat naar eigen zeggen probeert de sfeer van een bruine kroeg op te roepen. Café Claire heeft zowel binnen als buiten op het terras plek.

Het café wil de ‘knusse sfeer’ van een bruine kroeg nabootsen. “Relaxed en gemoedelijk met een warm interieur vol vintage juweeltjes, waar gastvrijheid voorop staat en je je thuisvoelt”, schrijft het café op hun website.

De sfeer in het café is een combinatie van vintage met industriële elementen. Stalen frames, afgewisseld met wandkleden en retro lampen. Het café opent maandag 17 juni haar deuren, in het pand waar eerder Ellis Gourmet Burger zat.

Op de menukaart van Café Claire staan onder meer ceasar salad, steak frites, tomatensoep en een hamburger, maar ook sardines uit blik en oesters. Café Claire serveert elke dag van de week, ontbijt, lunch, diner en borrelhapjes.