Restaurant Selamat Makan op de Voorstraat in Utrecht staat na zestien jaar te koop

Het Indonesische restaurant Selamat Makan staat te koop. Het restaurant zit al zestien jaar op de Voorstraat in Utrecht, maar de eigenaar zoekt nu een opvolger.

Selamat Makan aan de Voorstraat is een begrip in Utrecht, maar de eigenaar vindt het nu tijd om het stokje over te dragen. “Ik heb het restaurant zestien jaar gerund, maar ik ben toe aan iets anders”, zegt de eigenaar in reactie op de verkoop.



Selamat Makan zit sinds 2008 op de Voorstraat. Het restaurant is 144 vierkante meter groot en heeft binnen en buiten in totaal plek voor 58 gasten. Er worden nu typisch Indonesische gerechten geserveerd, maar het is nog onduidelijk of het restaurant in de huidige vorm wordt voortgezet.

Voorlopig wordt er nog gezocht naar een nieuwe eigenaar. De vraagprijs voor de bedrijfsexploitatie is 117.500 euro. De huurprijs per jaar is 33.945 euro.