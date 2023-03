Restaurant Vegitalian aan de Schoutenstraat in Utrecht vier maanden na brand weer open

Vier maanden na de brand opent het Italiaanse restaurant Vegitalian aan de Schoutenstraat in Utrecht op 1 april opnieuw zijn deuren. Een brand in een container sloeg op 4 december over naar de achtergevel en uitbouw van het restaurant. De brand bleek verder doorgedrongen te zijn dan op het eerste oog zichtbaar was.

In de vier maanden van sluiting is het restaurant weer volledig opgebouwd en is er gewerkt aan verbeteringen voor en achter de schermen. Zo is onder andere de take-away toonbank van de Vegitalian Deli verbouwd en wordt het assortiment uitgebreid met meer opties in de bakkerij, belegde broodjes, verse sappen, salades pizza’s. Ook in het restaurant zijn nieuwe smaken te proeven met een vernieuwde kaart die zich richt op het voorjaar.

Vegitalian gaat zich de komende jaren nog meer richten op het verspreiden van de duurzame gedachte achter het serveren van een vegetarisch en plantaardig menu. Met hun missie ‘Firepower the plant based food revolution’ wil het bedrijf naar eigen zeggen een steeds grotere groep mensen verrassen met gerechten uit hun duurzame keuken.