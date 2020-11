Restaurant Vegitalian geopend, voorlopig alleen voor afhalen en bezorgen in Utrecht

Restaurant Vegitalian is geopend aan de Utrechtse Schoutenstraat. Je kan bij Vegitalian vegetarische en plantaardige Italiaanse gerechten afhalen, maar het restaurant bezorgt vanaf vandaag ook in heel Utrecht.

Horecaondernemers Wichert van Rijn en Joep van Bersselaar openen dit nieuwe concept: een klassieke Italiaanse keuken, maar dan met vegetarische of volledig plantaardige gerechten. “In grotere steden wereldwijd wordt er al veel meer gekeken naar vegetarisch en plantaardig eten. Dat wil ik ook naar Utrecht brengen”, zegt horecaondernemer Wichert van Rijn.

Juist de Italiaanse keuken staat voor velen bekend om vlees en kaas, maar dat is bij Vegitalian niet aan de orde. Hier wordt er vooral gekookt met verse en gefermenteerde groenten. “Maar in een paar gerechten willen we vleesvervangers gebruiken, zoals de lasagne.” Andere Italiaanse gerechten die het restaurant gaat serveren, zijn ontbijtjes, verse broodjes, pasta’s en Napolitaanse pizza’s.

Voorlopig kan je de maaltijden van Vegitalian alleen afhalen of laten bezorgen. Zodra het volgens de landelijke regelgeving rondom het coronavirus weer mag, is het ook mogelijk om bij Vegitalian een tafel te reserveren. Bersselaar: “We hebben een restaurantgedeelte en een andere ruimte met een grote bar, waar je snel even iets kan eten – na je werk, bijvoorbeeld, als je geen zin hebt om te koken.”

Vegitalian zit in het pand dat hiervoor enkele jaren leegstond. Hier zou ooit The Fish Market openen, maar dat gebeurde niet. Vanwege een lopend Bibob-onderzoek kregen de voormalige eigenaren de vergunningen niet rond.