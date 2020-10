Restaurant Vito Reekers in Polman’s Huis heet Hemel & Aarde: ‘Een ode aan de seizoenen’

Het nieuwe restaurant van Vito Reekers opent 22 oktober in het voormalig Polman’s Huis. Het restaurant gaat Hemel & Aarde heten. Onder hetzelfde dak opent ook een nieuw hotel: The Nox.

Reekers, voormalig chef-kok van restaurant Karel V, zet de natuur centraal. “Onder invloed van de zon, maan en sterren heeft de aarde ons iedere dag iets anders te bieden en daar heb ik veel bewondering voor”, zegt hij. Die bewondering wil hij graag overbrengen op zijn gasten.

Dat zal niet alleen gebeuren door middel van de gerechten. “Van het interieur tot de kleding, van de verlichting tot de planten: ons doel is om gasten ieder jaargetijde een andere beleving mee te geven”, zegt Reekers. “Hiermee brengt Hemel & Aarde een ode aan de seizoenen.”

Rijke historie

Souschef Rene van der Weijden benadrukt dat er met de respect voor de natuur wordt gekookt. “We maken gebruik van regionale producten en natuurlijke processen, zoals fermentatie. We houden van een mooi stukje vlees of vis in het menu, maar focussen ons op groente. En de producten die we gebruiken, verwerken we tot het laatste restje.”

Net zoals het restaurant opent het nieuwe hotel, The Nox, ook op 22 oktober. Het hotel heeft 23 kamers. Interieurontwerper Paul Linse wil het interieur, van zowel het hotel als het restaurant, een eigentijdse twist geven zonder de rijke historie van het gebouw te verliezen.

Grondige renovatie

Het gebouw op de kruising van de Keistraat en de Jansdam is sinds 2016 gesloten voor een grondige renovatie. Waar het in 1865 geopend werd als herensociëteit, kreeg het later bestemmingen als verenigingsgebouw en kerk.

Vanaf 1985 droeg het pand de naam Polman’s Huis en werd het uitgebaat als grand café en restaurant, dat door zijn internationale allure al snel een begrip werd in de stad. Arjan den Boer schreef al eens uitgebreid over het pand.