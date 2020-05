Restaurantketen Vapiano met twee zaken in Utrecht failliet

Restaurantketen Vapiano is failliet verklaard. Het horecabedrijf, gericht op Italiaanse gerechten, heeft twee locaties in Utrecht. Een van de restaurants zit aan het Stationsplein en heeft daar een groot dakterras.

In 2018 gingen de twee restaurants in Utrecht open. In totaal heeft de keten elf vestigingen in Nederland. Mensen konden bij Vapiano terecht voor vers bereide Italiaanse gerechten als huisgemaakte pasta, steenovenpizza’s en salades. Ooit waren er ook plannen om een zaak te openen in de Neudeflat.

In Utrecht zat het restaurant aan het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum en aan het Stationsplein naast het centraal station. Het bedrijf had al eerder uitstel van betaling aangevraagd en onlangs is het faillissement uitgesproken. De curator is aan het onderzoeken of een doorstart mogelijk is.