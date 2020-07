Rondje van Jette – Meneer Potter: Koffie en cocktails onder een boom in Postkantoor-filmdecor

Het was één van de grootste verliezers van de lockdown: die mooie nieuwe bibliotheek op de Neude, waarvan het openingsfestival 24 uur van te voren door de neus werd geboord. Nu is er een herkansing, óók voor Meneer Potter – het bijbehorende café aan de Potterstraat.

13.00 uur

Negen jaar lang was het oude Postkantoor aan de Neude in verbouwing en nét toen het feestelijk de deuren zou openen, kwam ‘corona’ en ging het grootse openingsfestival niet door. Enfin, u weet het ondertussen. De opening van het gebouw is nu wat geruislozer gegaan, maar open is het! Dus stappen we op maandagmiddag naar binnen voor een lunch bij Meneer Potter, de horecagelegenheid die bereikbaar is vanuit de entreehal van het Postkantoor maar ook via de buitenkant in de Potterstraat.

13.05 uur

Vanaf de Potterstraat-kant loop je tien treden op en kom je via een glazen entreehal in een open, ruim filmdecor terecht. Wauw! Dit is echt heel mooi verbouwd. Op de grond ligt een vissengraatparket en ook staat er zowaar een boom in de zaak – de stam is echt, de blaadjes nep, vertelt de ober later. Andere eyecatcher is de metershoge boekenwand op rechts, met boeken in allerlei esthetisch patronen gerangschikt. Het voelt bijna een beetje on-Utrechts aan, zo mooi en groot.

13.15 uur

Eens kijken wat ze hebben. Ik klap de uitgebreide menukaart open en zie zowel ontbijtbowls, als een cocktailkaart en ook hoofdgerechten zoals een entrecote of een kaasfondue. Meneer Potter is van 10.00 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds open, zeven dagen in de week. Grote ambities dus!

13.30 uur

Daar komt onze bestelling. Een glas kleurige limonade van passievrucht en sinaasappel, met daarbij een Thaise salade met gamba’s (€13,50) en een sandwich met geroosterde aubergine-basilcumspread (€6,75). Het zijn royale porties waar je even mee vooruit kunt. De sandwich ziet er door de grove stukken sla en royale mayonaisedressing niet heel verfijnd uit, maar de smaak is goed en alles is lekker vers. De salade is goed in verhouding: niet teveel mango voor de gamba’s en de dressing is pittig maar niet té.

14.00 uur

Na wat verdere bestudering blijkt dat Meneer Potter een onderdeel is van een groot horecabedrijf, de Vineyard Company, dat ook de catering verzorgt voor bijvoorbeeld de Ziggo Dome en ook het Utrechtse Academiegebouw.. Met die wetenschap vervliegt wel een beetje het persoonlijke gevoel van Meneer Potter, terwijl dat juist het concept is. Op de site staat zelfs expliciet dat dit een café is ‘van Utrechters voor Utrechters’ en dat het hier met ‘mekoar’ gebeurt. Dat voelt wat potsierlijk aan. Tegelijkertijd snap ik dat je voor de verbouwing en exploitatie van zo’n pand geen kleine jongen moet zijn. Het is te prijzen dat zo’n partij geld en moeite steekt in het eervol herstellen van een pand als dit.

14.30 uur

Voor een afsluitende kop koffie (bonen van Douwe Egberts) verhuizen we even naar de andere kant van de zaak, bij de mooie boekenwand. Dat kan makkelijk deze maandagmiddag, het is nog rustig. Een man leest in de hoek een krant, studenten scrollen over hun laptopschermen, twee vriendinnen kletsen bij op de fauteuils onder de boom. Vanaf hier hebben we mooi uitzicht op de eikenhouten deuren die naar de imponerende ontvangsthal van het oude Postkantoor leiden, die ondertussen volloopt met Bieb-publiek – dat is toch wel heel gaaf.

15.00 uur

Als ik een foto maak van het hoekje met de boom en de boekenwand, lacht de ober dat dit waarschijnlijk het meest gefotografeerde hoekje is van Utrecht. Qua looks is het hier dik in orde inderdaad. Zou er ook publiek komen om hier ’s avonds een cocktail te drinken? Ik ben benieuwd of Meneer Potter inderdaad de stadshuiskamer gaat worden die het wil zijn. Voor een lunch op maandagmiddag is het in ieder geval een lekker rustige uitvalsbasis, met een filmdecor op de koop toe.

Ja, leuk! De geweldig mooi verbouwde ruimte, met veel verschillende hoekjes om te zitten – zelfs onder een boom.

Minpuntje Je voelt wel een beetje dat je in een concept zit van een grote partij.

Bedrijfsleider Floris Schellaars is blij om na de grote teleurstelling van de afgezegde opening, nu toch open te mogen met zijn Stadscafé.

Hoe zijn de afgelopen weken voor jullie geweest?

,,In het begin was het onwerkelijk. Na een grote verbouwing vanaf januari, stonden we 13 maart in de startblokken voor een enorm openingsevenement voor 25.000 man. Als je dan 24 uur van te voren hoort dat het niet doorgaat, is dat een enorme domper. Het is allemaal anders gegaan dan we dachten, maar ik ben superblij dat we nu alsnog open kunnen.”

Wie is Meneer Potter eigenlijk?

,,Het is een fictief personage, een gezellige buurman waar je een bakkie koffie gaat doen en die je vertelt over de leuke plekjes van de stad. We willen hét nieuwe stadscafé zijn, met een gemoedelijke en welkome sfeer.”

Jullie hebben behoorlijk ruime openingstijden. Loopt het al een beetje?

,,We zien dat het gemiddeld overdag wat beter loopt dan ’s avonds. We wilden bewust een breed concept neerzetten met niet één doelgroep in ons hoofd. We richten ons eigenlijk op dezelfde doelgroep als de bieb: zowel de student die komt studeren, als de grootouder die met een kleinkind een boekje komt lezen.”

En er komt nóg een horecatent in de bieb, begreep ik?

,,Ja, Noda, een deli en eetbar op de tweede verdieping van de bieb. Noda is een verwijzing naar Neude inderdaad. We zijn nog afhankelijk van verschillende factoren wanneer dat opengaat, maar de kans is groot dat het na de zomer wordt.”

In de rubriek Rondje van Jette gaat journalist Jette Pellemans langs bij een pas geopende horecagelegenheid in Utrecht. Voor een drankje, een blik op de menukaart en een persoonlijke recensie van het interieur en de gastvrijheid.