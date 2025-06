Rooie Nel in Utrecht krijgt 8,5 van Volkskrant-recensent: ‘Knallers van sauzen in een snoezig pandje’

De culinaire recensent van de Volkskrant, Hiske Versprille, bracht eerder deze maand een bezoek aan Rooie Nel. Dat restaurant opende begin dit jaar de deuren in Utrecht. Het is de nieuwe zaak van de eigenaren van De Pomp, dat inmiddels is gesloopt. Versprille is enthousiast: Rooie Nel krijgt een 8,5.

Rooie Nel zit in het oude party- en congrescentrum op de Jagerskade. Het monumentale pand, vlak bij de Rode Brug, stond zeven jaar lang leeg. Hiervoor was het een grote evenementenlocatie: Het Vechthuis.

Versprille is te spreken over de inrichting. “De boel is uitgebreid en smaakvol verbouwd zonder dat oude details verloren zijn gegaan: we zien een leuke lange bank met lichtblauwe retrostreep, grote bollampen, kaarsenhouders van roze glas en een opvallend ossenbloedrood geschilderd balkenplafond.”

Er moest inderdaad nog veel gebeuren voordat ze open konden, vertelden eigenaren Kimmarah Beeuwkes en Joep de Jong eerder tijdens een bezoek van DUIC. “De eigenaar heeft het pand casco opgeleverd”, zegt Joep.

Er waren volgens Joep veel geïnteresseerden, maar niet iedereen kon door het vele verbouwwerk heen kijken. Door hun ervaring met de verbouwing van De Pomp hadden Joep en zijn compagnons er alle vertrouwen in. Dat gebouw stond al zo’n tien jaar leeg toen zij ermee aan de slag mochten.

‘Alles liefdevol gemaakt’

In de recensie beoordeelt Versprille natuurlijk ook allerlei gerechten. Sommige bevielen haar beter dan anderen. Zo vond ze de korst van de huisgemaakte garnalenkroketten (€ 15) iets te dik “en een beetje degig”. “De vulling is evenwel weer uitstekend en ruim aanwezig, en er ligt naast gefrituurde peterselie een fantastisch frisse citroenmayonaise bij.”

“We delen als hoofdgerecht het ook in eigen keuken gemaakte pasteitje met ragout van boerderijhoen (gewoon een chic woord voor kip), met gebakken paddenstoelen, pernodsaus en dragonolie (€ 20). Ernaast bestellen we de prima frietjes-met-schil en wederom opvallend lekkere mayo (€ 5), en een uitstekende salade met bittere roodlof en radicchio castelfranco en vinaigrette (€ 5). Daar valt echt helemaal niets tegenin te brengen: wat mij betreft een perfect hapje.”

Uiteindelijk krijgt Rooie Nel een goede beoordeling. “Alles wordt liefdevol in eigen keuken gemaakt, en vooral de fantastische sauzen springen eruit”, schrijft Versprille. “Tel er de leuke bediening en de prima prijsstelling bij op, en Rooie Nel is een zaak waar we graag terugkomen.”