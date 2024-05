Rotterdams horecabedrijf Dudok opent patisserievestiging op Utrecht Centraal

Op Utrecht Centraal wordt volgende week een patisseriewinkel van Dudok geopend. Dudok, een begrip in Rotterdam, opent de deuren op 8 mei naast spoor 20 en 21.

Dudok begon 32 jaar geleden in Rotterdam, waar het in 1991 de deuren opende aan de Meent. Dudok, vernoemd naar de architect van het gebouw Willem Marinus Dudok, heeft vestigingen in Rotterdam, Arnhem en Den Haag. Gasten kunnen hier terecht voor ontbijt, lunch en diner, maar ook de patisserie is bekend.

Tekst loopt door onder de foto

Op Utrecht Centraal komt nu dus een vestiging die hierop gericht is: Dudok Patisserie. De winkel gaat onder meer hun bekende appeltaart, red velvet en rondo’s verkopen. Het wordt een ‘to go’-locatie, waar mensen koffie, croissants en taart kunnen kopen om mee te nemen. De winkel is vanaf 8 mei doordeweeks open vanaf 06.00 en in het weekend vanaf 07.00 uur.