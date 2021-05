Ruim 240 Utrechtse horecaondernemers vragen vergunning aan voor tijdelijk terras

Meer dan 240 Utrechtse horecaondernemers hebben tot nu toe een aanvraag ingediend voor tijdelijke uitbreiding van hun terras. Volgens de gemeente komen er wekelijks nog vijf tot tien nieuwe aanvragen binnen. Er zijn tot nu toe 185 aanvragen goedgekeurd.



De gemeente wil met de tijdelijke uitbreiding van de terrassen ruimte geven aan horecaondernemers die vanwege de coronamaatregelen lange tijd de deuren gesloten moesten houden. De tijdelijke terrasuitbreiding werd vorig jaar in juni ingevoerd en vervolgens een aantal keer verlengd. Voorlopig geldt de terrasuitbreiding tot 1 november.

Volgens wethouder Klaas Verschuure heeft de gemeente dit jaar 244 aanvragen voor een tijdelijk terras ontvangen. Van die aanvragen zijn er 220 afgehandeld, waarvan er 185 zijn goedgekeurd. 35 vergunningen werden geweigerd. De gemeente krijgt nog wekelijks vijf tot tien nieuwe aanvragen.

Satelliet- en eilandterras

Ondernemers kunnen, naast het uitbreiden van hun vaste terras, aanvragen doen voor satellietterrassen en eilandterrassen. Een eilandterras sluit niet direct aan op de horecagelegenheid en satellietterrassen liggen ook niet in de buurt van een horecazaak. Het gaat dan om terrassen die bijvoorbeeld een mobiele bar hebben.

Op verschillende plekken in de stad zullen komende tijd eilandterrassen komen, zoals vorig jaar op de Mariaplaats en het Stadhuisplein. Ook aan de werven komen eilandterrassen. De gemeente heeft tot nu toe geen vergunning verleend voor satellietterrassen in de stad.

Meer dan vorig jaar

Vorig jaar waren er 250 tijdelijke terrassen in de stad. Wethouder Verschuure gaf in maart van dit jaar tijdens een mondeling vragenuur van de gemeenteraad aan dat hij verwachtte op ongeveer hetzelfde aantal tijdelijke terrassen als vorig jaar uit te komen, maar dat lijkt dus meer te gaan worden.

“We zijn blij dat de terrassen weer deels open mogen. Dat biedt weer perspectief. Nu het mooie weer nog!” – Wethouder Klaas Verschuure

“Waar dat kan en past willen we zo veel mogelijk de ruimte geven aan (horeca)ondernemers”, aldus Verschuure. “Ze hebben een zware periode gehad en op deze manier creëren we als stad mogelijkheden om hen te helpen en tegelijkertijd iedereen die het terras op wil een plekje te geven. We zijn blij dat de terrassen weer (deels) open mogen. Dat biedt weer perspectief. Nu het mooie weer nog!”