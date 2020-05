Ruim 50 Utrechtse horecaondernemers maken videoclip om heropening te vieren

Meer dan 50 ondernemers van verschillende Utrechtse horecazaken hebben samen een videoclip gemaakt met hun versie van het nummer That’s Life van Frank Sinatra. Met de video willen de ondernemers laten weten dat ze er klaar voor zijn om vanaf maandag weer gasten te ontvangen.

Initiatiefnemer Richard den Hartog van Café ‘t College herschreef de tekst. Voice Of Holland winnaar Dennis van Aarssen zong het lied opnieuw in. In de bijbehorende videoclip zingen alle horecaondernemers – op 1,5 meter afstand – op het Stadhuisplein samen uit volle borst de laatste regels van het lied.

Vallen en opstaan

Na een paar rustige weken mogen horecazaken vanaf 1 juni, met inachtneming van de maatregelen, weer open. Den Hartog en zijn collega’s kijken terug op een moeilijke periode, maar willen vooral vooruitkijken.

Den Hartog: “Het (horeca)leven komt met vallen en opstaan: That’s Life. Het nummer belichaamt onze gevoelens perfect. Met wat aanpassingen in de tekst en een toffe video willen we de gasten laten weten dat we er klaar voor zijn om ze weer veel mooie avonden te bezorgen!”

De videoclip werd opgenomen in verschillende zaken in Utrecht, waaronder Het College, Brass, Nieuwe Dikke Dries, Orloff en Springhaver. Regisseur Thomas Endeman maakte in samenwerking met BLIK film de videoclip. Endeman: “Ik vond het belangrijk dat je de eenzaamheid en melancholie van de ondernemers zou voelen, maar ook de blijdschap en ontlading na het bericht dat jouw zaak na een paar eenzame weken eindelijk weer open mag.”