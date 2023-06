Sandocafé opent op 1 juli in het voormalige pand van Croquetten Boutique in centrum Utrecht

In het pand in het centrum van Utrecht waar voorheen Croquetten Boutique te vinden was, opent zaterdag 1 juli het Sandocafé. Bezoekers kunnen bij deze zaak terecht voor onder meer Aziatische broodjes en andere ‘Asian bites’.

Begin dit jaar werd bekend dat de zaak van Croquetten Boutique aan de Bakkerstraat zou gaan sluiten. De eigenaren hadden het merk verkocht aan Bidfood, een groothandel die producten levert aan de horeca.

“Bidfood liet ons weten interesse te hebben in de overname”, vertelde een van de eigenaren begin dit jaar. “Toen we erover nadachten, vonden we het een goed idee. Het geeft ons ruimte om weer met andere dingen bezig te gaan.”

Broodjes

Nu is bekendgemaakt dat er in hetzelfde pand een nieuwe horecazaak komt. Raymond Wang is mede-eigenaar van het Sandocafé en is in Utrecht onder meer bekend van Ixi Modern Asian Cuisine aan de Veilinghavenkade.

Bij het Sandocafé kunnen klanten terecht voor onder andere “broodjes met bulgogi beef, Koreaanse soy garlic chicken, Japanse vegetarische tempura en nog veel meer streetfood”, aldus Wang.

Op dit moment wordt gewerkt om de zaak opnieuw in te richten. Zo wordt er bijvoorbeeld een schildering op het plafond gemaakt in de stijl van een Yakuza-tatoeage. Op zaterdag 1 juli staat de opening op de agenda.