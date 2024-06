Sfeer in bruine kroeg in Utrecht kan geen monumentale status krijgen

De ‘authentieke sfeer en warmte’ in bruine kroegen in Utrecht kan geen monumentale status krijgen. Dat laat de gemeente Utrecht weten in antwoord op vragen van de PvdA. De partij had de gemeente opgeroepen om de bruine kroegen in de stad in kaart te brengen en te onderzoeken of ze een beschermde status kunnen krijgen.

Het aantal bruine kroegen neemt de afgelopen jaren flink af. Dat is zonde, vindt Romi Leever van PvdA Utrecht. “Oude bruine kroegen met een rijke geschiedenis sluiten, en er komen nieuwe hippe plekken en winkels van grote internationale ketens voor terug.” De partij vroeg daarom het college van B&W om de kroegen in Utrecht te beschermen met een monumentale status.

De gemeente is afhoudend in de antwoorden, al erkent het college het belang van horeca voor de stad. Een monumentale status beschermt vooral de onroerende delen van een gebouw, zoals de betimmering of de bar, maar de roerende zaken die bepalend zijn voor de ‘authentieke sfeer en warmte’ zijn niet beschermd door de status van gemeentelijk of rijksmonument. “Een monumentale status is dus geen garantie voor het behouden van de bruine kroeg.”

Ook ziet het college niet direct heil in het inventariseren van alle bruine kroegen, dat kost namelijk geld en zo’n inventarisatie heeft geen prioriteit. Ook gaat de gemeente Utrecht niet zelf over het aanwijzen van immaterieel erfgoed, en ziet ze geen rol voor zichzelf weggelegd als een bruine kroeg door verkoop mogelijk verdwijnt.