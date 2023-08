Sjors en Martijn hebben een tijdelijke wijnbar in Utrecht: ‘Tot nu toe dubbel zoveel mensen als we hadden verwacht’

Een allround wijnbar, met mooie flessen wijn voor de echte liefhebber, maar óók per glas. Dat is het idee van de tijdelijke wijnbar die in samenwerking met restaurant Koenraad voor twee weken de deuren heeft geopend aan de Voorstraat in Utrecht. De wijnbar van Utregs Wijnhuis is op de helft en lijkt een groot succes te worden. “We wilden een wijnbar neerzetten waar we zelf het liefst willen zitten”, zegt Martijn Cats, een van de initiatiefnemers.

Sjors te Brake en Martijn Cats van wijnwinkel Utregs Wijnhuis liepen al langer rond met het idee voor een pop-up. “Ik vind het heel leuk om in de wijn te werken, omdat je mensen er altijd blij mee maakt”, legt Martijn uit. “Bijvoorbeeld omdat ze wijn zoeken voor bij een etentje of als cadeau. Vaak krijg ik later nog een appje dat ze blij waren met het advies. Het leek mij leuk om ook eens directer resultaat te zien, dus dat je ziet wat de reactie is als je een glas wijn inschenkt.”

Toen bleek dat Sjors er hetzelfde over dacht als Martijn, begon het uitwerken van het idee voor een tijdelijke wijnbar. De zomerperiode gaf Sjors en Martijn de mogelijkheid om het idee voor deze wijnbar in samenwerking met Koenraad in de praktijk te brengen. ‘Een wijnbar waar we zelf het liefst willen zitten’, moest het worden. Voor Sjors en Martijn betekent dat een plek met de focus op kwaliteitswijnen. “We denken dat er in Utrecht ook nog wel ruimte is voor een bar met wijnen in het midden- en hogere segment”, legt Martijn uit.

Atmosfeer

Op de kaart staan voor de echte liefhebber dan ook zeldzame en moeilijk verkrijgbare flessen, zoals een aantal oude rieslings, maar ook per glas zijn bijzondere wijnen te krijgen. Bijpassend eten in de wijnbar wordt verzorgd door de Zuivelhoeve. “We willen gewoon een gezellige tent neerzetten, met topwijnen voor mooie prijzen”, zegt Martijn. De atmosfeer in de zaak is dan ook belangrijk voor Sjors en Martijn. “De indeling van Koenraad is normaal iets anders. Wij hebben bewust hoge en lage tafels door elkaar gezet, zodat je een beetje andere dynamiek krijgt. Een soort huiskamertje”, zegt Martijn.

De eerste week van de wijnbar zit er inmiddels op. Martijn: “Je stelt je in op dat er veel bij komt kijken, maar het is eigenlijk nog wel iets meer dan verwacht. Dat maakt het leuk en leerzaam.” Sjors en Martijn worden tijdens de pop-up geholpen door een team van mensen uit uiteenlopende vakgebieden: van wijnliefhebbers tot echte horecatijgers. “De eerste vier dagen waren echt één groot feest, dat kan alleen als je leuke en goede mensen hebt in de bediening. Uiteindelijk gaat het om lol maken, voor mensen die ons helpen, voor onszelf en voor de mensen die er komen. Wijn is een mooie manier om dat te bereiken”, vindt Martijn.

Reacties

De start van de tijdelijke wijnbar is achter de rug en Sjors en Martijn zijn momenteel druk bezig met aanvullen, zodat de wijnbar donderdag de deuren weer kan openen. “Er zijn dubbel zoveel mensen geweest als we hadden verwacht en mensen zijn heel enthousiast”, zegt Martijn. “We hebben allebei al twintig keer gehoord dat we dit definitief moeten gaan doen en dat mensen het supergezellig en leuk vinden.”

Of de tijdelijke wijnbar uiteindelijk een definitieve kan worden, is nog even afwachten. “Sjors en ik zijn maniakken, als we iets doen willen we het perfect doen en is het nooit goed genoeg”, zegt Martijn. “Dat het concept werkt en dat we het leuk vinden, staat als een paal boven water. Of het ook kan, is een tweede. Als we het echt graag willen, zullen er altijd mogelijkheden zijn. Maar hoe impulsief en enthousiast we allemaal zijn, de eerste stap was de eerste week en de tweede stap is de tweede week. En dan zien we het wel. We hopen na twee weken te kunnen zeggen dat dit avontuur geslaagd is.”

De wijnbar in restaurant Koenraad aan de Voorstraat is nog geopend van donderdag tot en met maandag. De wijnbar opent op donderdag en maandag om 16.00 uur, op vrijdag om 15.00 uur en op zaterdag en zondag om 14.00 uur.