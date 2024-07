Sjors en Martijn van Utregs Wijnhuis openen ook deze zomer pop-up wijnbar: ‘Nog wat grootser aangepakt dan vorig jaar’

De pop-up wijnbar bij Koenraad overtrof vorig jaar alle verwachtingen en dus hebben Martijn Cats en Sjors te Brake van wijnwinkel Utregs Wijnhuis besloten het deze zomer weer te doen. In augustus opent de tijdelijke wijnbar twee weken lang de deuren. Niet bij Koenraad, zoals vorig jaar, maar bij Café-Restaurant Terroir aan de Lange Nieuwstraat. “We hebben het nog wat grootster aangepakt dan vorig jaar”, belooft Martijn.

Een wijnbar waar je bijzondere flessen wijn kunt bestellen, maar óók mooie wijnen per glas kunt drinken, dat is het idee achter de pop-up. Vorig jaar was het een groot succes, Martijn en Sjors werden overspoeld met positieve reacties. De vraag om een nieuw ‘pop-up-seizoen’ was dan ook groot, dus besloten de twee om hun tijdelijke wijnbar dit jaar opnieuw te openen. “Ik vind deze pop-up echt een unieke kans om mensen kennis te laten maken met hoe wij denken dat een wijnbar zou moeten zijn”, zegt Martijn.

De tijdelijke wijnbar opent deze zomer de deuren bij restaurant Terroir, dat de eerste veertien dagen van augustus zomersluiting heeft. Sjors en Martijn kunnen alle ruimtes van het restaurant dus gebruiken voor de wijnbar, inclusief het terras, als het weer meezit. Dat betekent dus dat er veel gasten kunnen komen. Vorig jaar hadden ze de drukte een beetje onderschat, zegt Martijn, maar deze zomer hebben ze daarop ingespeeld.

Elke dag komt een team van vijf of zes mensen helpen om de wijnbar te draaien. “We hebben echt geluk met het team dat we bij elkaar hebben gekregen, dat zijn allemaal mensen die weten wat ze doen en gepassioneerd zijn. De sfeer in de zaak was vorig jaar zo leuk, dat kwam ook voor een heel belangrijk deel door de mensen die ons toen hebben geholpen, die maakten er echt een feestje van”, zegt Martijn.

Masterclasses

De sfeer moet dus net zo goed worden als vorig jaar, maar er zijn ook dingen die Sjors en Martijn anders gaan doen. “We hebben de keuken iets uitgebreid, dus niet alleen borrelhapjes, maar ook wat grotere gerechten erbij – zoals quiche en worteltartaar – en wat meer opties voor vegetariërs. Emma Koster van de Zuivelhoeve aan de Nachtegaalstraat staat tien dagen bij ons in de keuken, zij neemt daar de regie en dat kan ze ontzettend goed.”

Ook mensen die meer willen weten over bepaalde wijnen kunnen deze zomer bij de wijnbar terecht. Martijn: “We gaan in het weekend een aantal masterclasses houden met een bepaald thema, gegeven door mensen die daar veel over weten. Verder houden we elke dag mini-masterclasses aan tafel, voor mensen die tijdens hun bezoek nog wat meer verdieping willen. Gasten kunnen een thema kiezen en krijgen dan een aantal proefglaasjes naast elkaar.”

Wijnen

Het openen van een pop-up vergt een hoop voorbereiding, maar Martijn denkt dat ze er klaar voor zijn. “Er zit net zoveel liefde en passie in de kaart als vorig jaar. We hebben wijnimporteurs benaderd, mensen gemaild en het internet afgespeurd op zoek naar mooie flessen. Daardoor hebben we een aantal verrassende dingen op de kaart kunnen zetten.”

Wat die verrassende dingen dan zijn? “Ja, waar moet ik beginnen? We hebben een paar heel mooie Garnachas op de kaart, net als Syrahs van bijzondere producenten uit de noordelijke Rhône. Verder zijn we zelf echte Bourgogne-liefhebbers. Daar zijn we onlangs nog naartoe gereden en hebben we een paar mooie flessen meegenomen.”

Openingsavond

De pop-up wijnbar opent op donderdag 1 augustus om 16.00 uur voor het eerst de deuren. Een moment waar Martijn naar uitkijkt. “Vorig jaar heeft die avond alle verwachtingen overtroffen, dus we kijken er eigenlijk al een half jaar naar uit, het moment dat de eerste mensen weer komen en het team weer vol aan de slag kan. We hopen natuurlijk op volle bak, zodat we direct met een knaller beginnen. Het motiveert extra dat er steeds zoveel positieve reacties zijn.”

“We gaan het nog één keer doen”, is over deze editie van de wijnbar te lezen op de website van Utregs Wijnhuis. Maar wat nou als de reacties dit jaar weer zo positief zijn? “Laat ik het zo zeggen, ‘in ieder geval’ nog één keer”, zegt Martijn. “Het hangt natuurlijk ook van het succes van dit jaar af.”

De pop-up wijnbar van Utregs Wijnhuis is van 1 tot en met 12 augustus open van donderdag tot en met maandag. Reserveren kan niet, gasten kunnen gewoon binnen komen lopen. Voor de masterclasses kunnen mensen kijken op de website van Utregs Wijnhuis.