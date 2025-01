Snackspert eet het beste broodje van 2024 bij Ombretta in Utrecht

Volgens Eke Bosman, beter bekend al Snackspert, maakte de Utrechtse zaak Ombretta de beste broodjes in 2024. De zaak opende in 2023 in de Hardebollenstraat en wordt gerund door Maurizio Catagnoli.

Eke Bosman heeft een Instagramaccount waarop hij allerlei snacks gaat uitproberen. Hij heeft inmiddels meer dan 155.000 volgers. Vanwege de jaarwisseling heeft hij een lijst gemaakt met de beste snacks en zaken van 2024. Ombretta staat bovenaan in de lijst.

Hij bezocht de Utrechtse broodjeszaak in april en schreef er het volgende over: “De hemel bestaat en is te vinden in Utrecht, want wat ik daar heb gegeten was echt niet normaal. […] Eenmaal binnen kom je er gelijk achter dat er geen menukaart is, de vrolijke eigenaar vertelt dat-ie iedere week andere ingrediënten heeft en liever mensen helpt met het samenstellen van hun favoriete broodje. Geweldig, zouden ze vaker bij zaken moeten doen.”

In de rest van de top tien zijn geen Utrechtse zaken meer te vinden. Bekijk hier de volledige lijst van Snackspert. DUIC bracht in 2024 ook een bezoek aan Ombretta. Dat artikel is hier te vinden.