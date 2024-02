Stach op de Twijnstraat in Utrecht maakt plaats voor koffiezaak Wakuli

De vestiging van Stach op de Twijnstraat in Utrecht is gesloten. Koffieketen Wakuli neemt de plek in. Wanneer de nieuwe koffiezaak opengaat is nog niet precies bekend.

Stach opende in 2015 op verschillende plekken in de Utrecht de deuren. Bij de winkelketen is eten en drinken te koop, zoals broodjes, koffie, zoetigheden, bier, wijn en verse maaltijden.

Stach had drie winkels in Utrecht, aan de Twijnstraat, op de Choorstraat en op de Biltstraat. De vestiging aan de Choorstraat is nog open, ook is er een winkeltje geopend in het World Trade Center in Utrecht.

Door de sluiting van Stach aan de Twijnstraat kwam wel de mogelijkheid voor koffiemerk Wakuli om een zaak te open in Utrecht. De keten heeft vier winkels in Amsterdam waar koffie en toebehoren worden verkocht. Het bedrijf verkoopt daarnaast ook online koffiebonen-abonnementen. Wakuli zegt direct contact te onderhouden met hun koffieboeren, een eerlijke prijs te betalen en te investeren in duurzame productie.