Stadsbrouwerij Rood Noot krijgt 680.000 euro subsidie voor restauratie monumentale boerderij

Stadsbrouwerij Rood Noot in Leidsche Rijn heeft een subsidie van ruim 680.000 euro gekregen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met de subsidie moet de monumentale boerderij worden gerestaureerd en ingericht als stadsbrouwerij met horeca.

De gemeente Utrecht kan 6,4 miljoen euro van het EFRO inzetten voor projecten gericht op het versterken van het vestigingsklimaat en het verminderen van kloven op de arbeidsmarkt. 680.000 euro daarvan gaat nu dus naar Rood Noot.

In de stadsbrouwerij moeten werkplekken komen voor mensen die op de arbeidsmarkt weinig tot geen mogelijkheden meer hebben. Samen met de ondernemers gaat de gemeente kijken hoe het historische karakter van de boerderij behouden kan blijven. De restauratie zal worden gedaan in samenwerking met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en toekomstige medewerkers van de brouwerij.

Onrust

Eerder dit jaar ontstond onrust toen bleek dat een van de initiatiefnemers in zwaar financieel weer verkeerde. Wethouder Klaas Verschuure verzekerde de gemeenteraad toen dat die financiële problemen geen gevolgen zouden hebben voor de toekomst van Rood Noot. De boerderij is in erfpacht gegeven bij drie Utrechtse ondernemers, die alsnog willen starten met de stadsbrouwerij.

De bijzondere boerderij, gebouwd in 1880, ligt tussen Leidsche Rijn Centrum en de Gele Brug aan de Oude Vleutenseweg. De naam Rood Noot is een omkering van de namen van de voormalige eigenaren Door en Toon. De afgelopen jaren is het gebouw gebruikt door het gelijknamige theatergezelschap. De gemeente maakte in 2018 bekend dat de boerderij verkocht ging worden.