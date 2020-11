Sterrenchefs Erik van Loo en Peter Gast koken vier dagen in Utrechts Court Hotel

De sterrenchefs Erik van Loo en Peter Gast komen volgende week vier dagen naar het Utrechtse Court Hotel om een zes-gangendiner te koken. Gasten kunnen het speciale arrangement met hotelovernachting boeken voor 12, 13, 14 en 15 november.

Vanwege de coronamaatregelen zijn horecagelegenheden al een aantal weken dicht, maar hotels mogen aan hun eigen gasten wel eten serveren. Van Loo en Gast koken in hotel-restaurant De Rechtbank een zes-gangendiner.

Het diner kost, inclusief één hotelovernachting en ontbijt en exclusief dranken, 189 euro per persoon. Het diner begint tussen 16.30 en 17.00 uur en het nagerecht wordt voor 20.00 uur geserveerd. Na 20.00 uur mag volgens de coronamaatregelen namelijk geen alcohol meer worden geschonken.

Sterrenchefs

Erik van Loo is de chef van restaurant Parkheuvel in Rotterdam, dat twee Michelinsterren heeft. Peter Gast is de chefkok van restaurant Graphite in Amsterdam, dat in januari een jaar na opening een Michelinster kreeg. Eerder verdiende hij al een ster met zijn vorige restaurant, ‘t Schulten Hues.

De chefs kookten eerder al in het Utrechtse hotel The Anthony en zijn nu dus terug in de stad.