Sterrenrestaurant RIJKS gaat eenmalig afhaalmaaltijden verzorgen in Utrecht

Het sterrenrestaurant RIJKS, van Joris Bijdendijk in Amsterdam, gaat eenmalig afhaalmaaltijden verzorgen in Utrecht. Op donderdag 14 mei gaat het restaurant op de parkeerplaats bij Janskerkhof eten bereiden waarop Utrechters het vervolgens kunnen afhalen.

Gasten hebben de keuze uit een menu van drie of zes gangen die ook vegetarisch verkrijgbaar zijn. Een van de gerechten in het menu is kippendij met morilles en witte asperges. Wie zes gangen bestelt, krijgt tevens de absolute signature dishes van RIJKS voorgeschoteld: groene gazpacho en millefeuille van biet. Een menu van drie gangen kost 39,50 euro, voor zes gangen wordt 75 euro in rekening gebracht. Ook kan een bestelling worden uitgebreid met borrelhappen en wijnen.

RIJKS is het restaurant van het Rijksmuseum in Amsterdam waar Joris Bijdendijk samen met Ivan Beusink en Yascha Oosterberg de ‘keuken van de Lage Landen’ presenteert, die gekenmerkt wordt door het Hollandse product in al zijn eenvoud. Vaak maakt hij gebruik van de vele internationale smaken die de Nederlandse keuken door de eeuwen heen hebben beïnvloed. Het restaurant ontving in 2016 een Michelinster.