Streetfood Club in Utrecht op eigen initiatief twee dagen dicht vanwege personeel in quarantaine

De Streetfood Club in Utrecht gaat op eigen initiatief twee dagen dicht vanwege personeel dat in quarantaine zit. De sluiting is bedoeld zodat het personeel zich kan laten testen en iedereen woensdag veilig weer aan het werk kan.

“We hoped this day wouldn’t come, but it did. Due to failing policy of our ministry (yet again) a lot of family members have to be quarantined”, schrijft de Streetfood Club op haar website. Het restaurant gaat volgens de planning woensdag weer open.

Afgelopen 24 uur werden in heel Nederland 8.522 mensen positief getest op corona. Tussen 8 juli en 10 juli was 14,5 procent van de coronatests positief. Vanwege de coronacijfers greep het kabinet vlak na de versoepelingen van de maatregelen weer in; sinds afgelopen zaterdag moet de horeca weer om 0.00 uur de deuren sluiten.