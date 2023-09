Taartcafé Rose & Vanilla in Utrecht haalt ruim 215.000 euro op en wil meer zaken openen

Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan het succes van taartcafé Rose & Vanilla. De patisserie werd in 2011 opgericht en naast de zaak aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht hebben ze sinds kort ook een taartcafé geopend in Amsterdam. Ondertussen levert het bedrijf aan meer dan 200 verkoopplekken hun producten. Ze hebben recent ruim 215.000 euro opgehaald om hun bakkerij uit te breiden en meer cafés te openen.

De patisserie werd in 2011 opgericht door Daphne Giesberger en Erik de Wit. “Het begon eigenlijk bij onze kinderen. De een is lactose-intolerant en de ander heeft glutenallergie, dus Daphne dook de keuken in en ging aan de slag met gluten- en lactosevrije taartjes”, aldus De Wit.

Omdat de taartjes steeds populairder werden, besloten Giesberger en de Wit een eigen patisserie te openen met taartjes voor iedereen. “We doen alles op een zo duurzaam mogelijke manier, maar het belangrijkste vinden we dat de producten vrij zijn van zo veel mogelijk allergenen en vol zitten met pure ingrediënten waardoor het ook écht voor iedereen is”, stelt Giesberger.

De taartjes zijn inmiddels verkrijgbaar bij twee taartencafés; één in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg en sinds kort ook één in Amsterdam. Daarnaast is het assortiment verkrijgbaar via verschillende restaurants, musea, banketbakkers en winkels in Nederland en Duitsland. Het is onder meer een wens van Rose & Vanilla om in drie andere steden een café te openen en hun producten ook in andere landen van Europa beschikbaar te maken.

De vraag naar de taartjes neemt toe, waardoor de huidige bakkerij te klein wordt. Om de groeiende vraag bij te kunnen houden, wil Rose & Vanilla de bakkerij uitbouwen. “Ook willen we graag in een aantal grotere steden in Nederland een taartencafé openen, maar ook graag de productie in eigen handen houden. Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk om eerst de capaciteit op te schalen en daarvoor is een grotere bakkerij nodig”, vertelt De Wit. Het bedrijf is een crowdfunding gestart en er is inmiddels 215.000 euro opgehaald, het streefbedrag is 300.000 euro.