Teds All Day Brunch opent restaurant in Utrecht op het Stadhuisplein; vijfde horecaconcept in een paar jaar in het pand

Op een steenworp afstand van de plek waar Teds in 2016 begon in Utrecht, opent Teds All Day Brunch haar tweede restaurant op het Stadhuisplein in Utrecht. Het pand aan de Korte Minrebroederstraat 11 heeft de afgelopen jaren een flink verloop van horecaconcepten gezien. De afgelopen jaren zaten hier Stegeman, café Fier, Jacketz en café Korter.

De eerste locatie van Teds in Utrecht zit aan de Lichte Gaard, met een terras aan de Oudegracht aan de Werf. Dit restaurant is volgens eigenaar Sanne Huisman vaak vol. “En toen we de mogelijkheid kregen om op dit mooie plein te kunnen openen, naast een begrip in Utrecht als Daen’s Café, twijfelden we natuurlijk geen moment. Het bruist hier in dit deel van Utrecht en met dit heerlijke terras, past het ultiem in het rijtje van must visit Teds locaties!”

De afgelopen weken is het restaurant aan de Korte Minrebroederstraat verbouwd. Op woensdag 18 januari staat de opening gepland. Tussen 09.00 en 17.00 uur kunnen gasten terecht voor onder meer Philly Cheese Steak, French Toast en de Donut Fried Chicken. Het idee van Teds All Day Brunch is dat er geen vaste tijden zijn voor ontbijt, lunch of diner. Alles is de hele dag verkrijgbaar.