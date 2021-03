Tijdelijke eilandterrassen in Utrecht niet langer open; sluitingstijd blijft 22.00 uur

Wethouder Verschuure wil niet meegaan in de wens van een aantal Utrechtse partijen om de tijdelijke terrassen langer te openen. De eiland- en satellietterrassen in de stad mogen, als de horeca weer open kan, doordeweeks tot 22.00 uur openblijven.

VVD, D66, Student & Starter, CDA, PVV en Stadsbelang Utrecht bevroegen de wethouder donderdag in het wekelijkse vragenuur over de sluitingstijden. De extra zogenoemde eilandterrassen en satellietterrassen in de stad moeten doordeweeks namelijk om 22.00 uur sluiten. “Om horecaondernemers wat extra omzet te laten halen zijn deze terrassen hard nodig”, zei Martijn van Dalen (VVD) donderdag.

Ook zijn de partijen bang dat het eerder sluiten van de extra terrassen leidt tot problemen met gasten, die zich af zouden vragen waarom het ene terras wel dicht moet en het andere terras niet, en tot meer plotselinge drukte omdat iedereen tegelijk moet vertrekken.

Eiland- en satellietterrassen

De vervroegde sluiting om 22.00 uur geldt niet voor tijdelijke terrassen die direct grenzen aan de gevel van horecazaken. Alleen zogenoemde eiland- en satellietterrassen moeten straks om 22.00 uur dicht.

Eilandterrassen sluiten niet direct aan op een horecagelegenheid, zoals bij veel horecazaken op de Mariaplaats en het Stadhuisplein het geval is. Satellietterrassen liggen ook niet in de buurt van een horecazaak en hebben bijvoorbeeld een mobiele bar. Volgens Verschuure zijn er in Utrecht dus wel eilandterrassen, maar tot nu toe geen satellietterrassen.

Omwonenden

Wethouder Verschuure legt uit dat voor de eerdere sluiting is gekozen in overleg met omwonenden. Uit een evaluatie van de extra terrassen van afgelopen zomer bleek namelijk dat sommigen bezwaar hadden tegen een sluiting later dan 22.00 uur. In het geval van eilandterrassen en satellietterrassen is de impact op de omgeving volgens wethouder Verschuure groter. “Daarom hebben we gemeend een iets eerdere sluitingstijd in te stellen.”

Verschuure geeft verder aan niet bang te zijn dat de vervroegde sluiting tot problemen leidt. Horecaondernemers hebben volgens hem voldoende tijd om gasten te laten weten dat het eilandterras gaat sluiten. “Dan kan er ook een geleidelijke stroom en eventueel verplaatsing naar het reguliere terras plaatsvinden.”

250 terrassen

Momenteel heeft de gemeente tientallen vergunningen voor extra terrassen in de stad verleend. Wethouder Verschuure verwacht dat het totaalaantal dezelfde kant op gaat als vorig jaar, toen er 250 extra tijdelijke terrassen waren.