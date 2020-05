TivoliVredenburg gaat weer open: maar wat is er eigenlijk met al het bier gebeurd?

De biertaps in TivoliVredenburg kunnen vanaf maandag weer voorzichtig gaan vloeien. Want vanaf dan mogen er weer concerten gegeven worden in het muziekpaleis in Utrecht. Maar was is er eigenlijk met al het bier gebeurd dat in de grote tanks zat toen de lockdown begon?

Vanuit twintig grote tanks in TivoliVredenburg stroomt het bier normaal via 2,2 kilometer aan leidingen elke dag naar de glazen van de vele bezoekers. Daar kwam in maart een einde aan toen het poppodium de deuren moest sluiten. Het bier blijft echter niet onbeperkt goed.

Opening

Aangebroken fust- en tankbier is maximaal vier weken van de beste kwaliteit. Alle taps openzetten en het bier laten wegspoelen is echter zonde. Brouwerijketen AB InBev besloot daarom samen met TivoliVredenburg om het bier uit de tanks te pompen.

In grote voertuigen, zogenoemde kelderbierwagens, werd al de drank weggebracht. Van het bier wordt door een bedrijf in Wanroij groene stroom gemaakt en het bier wordt verwerkt tot veevoer. Dat proces is nu aan de gang.

Maandag 1 juni gaat TivoliVredenburg weer voorzichtig open, met een aangepast programma. Tijdens de optredens mogen er maar dertig bezoekers zijn. De biertanks zijn dus niet gelijk tot de nok toe weer gevuld. De agenda van de concertreeks die maandag begint, wordt morgen gepubliceerd.