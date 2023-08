Toekomst van Juuls Hummus aan zijden draadje; één locatie al gesloten en tweede sluiting dreigt

De toekomst van Juuls Hummus hangt aan een zijden draadje. De vestiging aan de Gruttersdijk werd deze zomer gesloten en de locatie aan de Baanstraat wordt ter overname aangeboden. Mede-eigenaar Remco Carstens zegt dat onder meer de coronaperiode en de stijgende kosten flinke klappen hebben veroorzaakt.

In 2017 openden Remco en Julia Rabin Juuls Hummus aan de Baanstraat in Utrecht-Oost. Zoals de naam al doet vermoeden staat de zaak bekend om de hummus. In 2019 werd een tweede zaak geopend aan de Gruttersdijk, op de plek waar voorheen ‘t Koffieboontje te vinden was. Een jaar later kwam echter de coronacrisis en de maatregelen die destijds werden genomen hadden grote gevolgen voor de horeca.

“We hebben een flinke deuk opgelopen”, vertelt Remco. “Met name het terugbetalen van de steun die wij vanuit de overheid tijdens corona hebben ontvangen hakt er erg in. Dat was namelijk gebaseerd op een gemiddelde van drukke maanden, maar dat rekensommetje geeft nu een vertekend beeld.”

Rekening

Vanwege de financiële situatie is eerder al besloten om Juuls Hummus aan de Gruttersdijk per 1 juni van dit jaar te sluiten. De zaak aan de Baanstraat wordt ter overname aangeboden op Funda. “Zodra we een goed bod krijgen overwegen we de zaak te verkopen.”

Zolang daar niet op gereageerd wordt kan Juuls Hummus op deze locatie blijven, maar de kans is volgens Remco groot dat de zaak verdwijnt. “We hebben het heel zwaar op het moment. Het is zonde dat al deze kleine zaakjes verdwijnen, maar de realiteit is dat je wel je rekeningen moet kunnen betalen.”