Twee nieuwe koffiezaken, Wakuli en Bagels & Beans, hebben deuren geopend in Twijnstraat in Utrecht

Utrecht heeft er twee nieuwe koffiezaken bij. In de Twijnstraat is afgelopen weekend Wakuli geopend en vandaag opent in dezelfde straat Bagels & Beans.

Wakuli heeft de plek ingenomen waar voorheen Stach zat, op huisnummer 1. De keten heeft vier winkels in Amsterdam waar koffie en toebehoren worden verkocht. Het bedrijf verkoopt daarnaast ook online koffiebonen-abonnementen. Wakuli zegt direct contact te onderhouden met hun koffieboeren, een eerlijke prijs te betalen en te investeren in duurzame productie.

Bagels & Beans opent de deuren in het pand waar jarenlang café Boothill gevestigd was, op huisnummer 5. Boothill Saloon in de Twijnstraat was lang een bekend café onder liefhebbers van hardere gitaarmuziek. De rock- en metalkroeg opende in 1996 de deuren en sloot in 2017.

De vestiging van Bages & Beans is van de twee ondernemers Nienke Kroneman & Dave Kieft. Zij hebben ook twee vestigingen aan de Amsterdamsestraatweg en de Bilstraat.

Nienke: “Om zo te groeien is nooit een doel an sich geweest voor ons. We ondernemen op een manier waarbij dingen op ons pad komen. We willen ons iedere dag focussen op wat we nu hebben en hier al onze liefde en aandacht aan geven. Maar we houden wel onze oren en ogen open. Soms komt er dan iets voorbij. Als het moment klopt én nog belangrijker het gevoel is goed, dan kan het een match zijn. Zoals nu bij de Twijnstraat.”