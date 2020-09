Twee sterrenchefs gaan tijdelijk koken in Utrecht

Sterrenchefs Erik van Loo en Peter Gast komen koken bij het Utrechtse hotel The Anthony. Op 9, 10 en 11 oktober komen de topkoks naar de stad met een speciaal zesgangendiner.

Van Loo is het culinaire brein achter het Rotterdamse Parkheuvel. Dat restaurant heeft twee sterren. Gast is dat bij Graphite in Amsterdam, na ’t Schulten Hues het tweede restaurant waarmee de chef een prestigieuze Michelinster kreeg.

The Anthony, gevestigd in het oude Antoniusklooster aan de Kanaalstraat, belooft een ‘unieke culinaire belevenis’. Het diner bestaat uit zes gangen en een glas champagne vooraf. Ook kunnen de gasten kiezen voor een wijnarrangement of flessen wijn. Deze zijn geselecteerd door sommeliers die in dienst zijn van de twee topchefs.

Voor de echte culinaire fanatici zijn er speciale ‘keukentafels’ en ‘chef’s tables’ te reserveren. Bij de eerste heb je als gast een kijkje in de keuken. Bij de tweede zit je, zoals de naam al een beetje zegt, echt midden in de keuken bij de chef aan tafel. Geïnteresseerden kunnen hier reserveren.

Failliet

Hotel The Anthony ging anderhalf jaar geleden open. Het monumentale klooster, gebouwd in 1908, is daarvoor volledig gerenoveerd. Eerder zat er nog jarenlang een zorginstelling. In het eerste jaar al sleepte The Anthony Hotel een nominatie binnen voor de Best Hotel Design-awards.

In de eerste maand van de coronacrisis ging het echter failliet. Het hotel is nog steeds open. Na een doorstart zouden de naam en de hotelkamers blijven, maar het beleid veranderen. Het hotel liet eerder weten de deuren ‘meer naar buiten te willen openen’.