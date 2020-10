Uitbreiding Utrechtse terrassen verlengd tot april 2021

Zodra de landelijke maatregelen het toelaten, kunnen Utrechtse horecaondernemers tot 1 april 2021 gebruikmaken van tijdelijk verruimde terrassen. Dat heeft de gemeente Utrecht besloten.

De tijdelijke verruiming van de terrassen werd eerder dit jaar ingevoerd zodat horecaondernemers de 1,5 meter afstand op de terrassen beter kunnen waarborgen. De grotere terrassen zouden daardoor bijdragen aan de volksgezondheid. Aanvankelijk gold die verruiming tot 1 november aanstaande, maar nu is dus besloten om dit tot volgend jaar te verlengen.

Enquête

Voorafgaand aan dit besluit is gesproken met onder meer omwonenden, ondernemers en belangenbehartigers. Daarnaast hebben ruim 4.200 Utrechters hun mening gegeven via een online enquête. Onder hen bevonden zich horecabezoekers, bezoekers aan de binnenstad, ruim 1.400 omwonenden en ruim 200 ondernemers. Van de deelnemers geeft 83 procent aan het een goed idee te vinden als de tijdelijke terrassen na 1 november worden verlengd.

“In het consultatie-gesprek en in de uitkomsten van de enquête vonden wij voldoende draagvlak om onze horecaondernemers perspectief te bieden”, zegt wethouder Klaas Verschuure.

“Uiteraard gelden de landelijke maatregelen. Maar zodra het weer kan en mag, kunnen horecaondernemers gebruik maken van deze mogelijkheid. Eerder dit jaar hebben we deze mogelijkheid gecreëerd, zodat horecaondernemers hun terrassen beter kunnen inrichten, rekening houdend met de 1,5 meter maatregel. Dat is veiliger voor zowel gasten als het horecapersoneel.”

Sluitingstijden, dialoog en terrasverwarming

Mede op basis van het consultatie-gesprek is het uitwerkingsbesluit ‘Tijdelijke terrassen’ op bepaalde onderdelen aangescherpt. Zo sluiten de zogenoemde eiland- en satellietterrassen (terrassen die niet direct aansluiten op het bestaande terras) om 22.00 uur, dat is eerder dan tijdelijke terrassen die grenzen aan bestaande terrassen.

Op de locaties waar overlast wordt ervaren, worden ondernemers en omwonenden gestimuleerd om met elkaar verder in gesprek te gaan om nader tot elkaar te komen. De gemeente wil deze gesprekken faciliteren.

Mochten horecaondernemers hun terrassen willen verwarmen, dan moet dat op een zo duurzaam mogelijke manier gebeuren: géén verwarming met aardgas of biogas, maar bijvoorbeeld wél met fleecedekens of kussens, elektrische dekens of verwarmde kussens, verwarming van zitplekken of tafels of infraroodverwarming met elektrische panelen.