Uitgebreide terrassen in Utrecht kunnen drie weken langer blijven staan

De tijdelijke uitgebreide terrassen in Utrecht mogen tot 1 november blijven staan. Daarmee kunnen horecazaken drie weken langer dan eerder was toegezegd gebruikmaken van de regeling. De gemeente heeft, op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad, een constructie bedacht die dit mogelijk maakt.

Horecaondernemers mochten hun terrassen afgelopen maanden tijdelijk uitbreiden vanwege de coronamaatregelen. De vergunningen voor die uitgebreide terrassen zijn echter geldig tot twee weken nadat de anderhalvemetermaatregel wordt losgelaten. Nu is het duidelijk dat dat op 25 september is. Daarom moeten de uitgebreide terrassen op 9 oktober opgeruimd zijn.

Een meerderheid van de gemeenteraad vroeg via een motie het gemeentebestuur om dit te verlengen tot 1 november. De vergunning die de uitgebreide terrassen mogelijk maakt, loopt officieel gewoon af op 9 oktober. De gemeente moest daarom een constructie bedenken die de verlenging toch mogelijk maakt.

Gedogen en handhaven

Die is gevonden middels een burgemeestersbesluit. Sharon Dijksma schrijft in een brief: “Daarmee kunnen deze terrassen op een relatief eenvoudige manier langer blijven staan en blijft de mogelijkheid voor belanghebbenden bestaan om een handhavingsverzoek in te dienen.”

Iedere ondernemer die een tijdelijk verruimd terras wil behouden, moet een formele gedoogbeschikking aanvragen. Omwonenden kunnen een handhavingsverzoek indienen als zij zich niet kunnen vinden in de periode van gedogen, wat kan leiden tot handhavend optreden. In de brief van de burgemeester staat verder: “Wanneer het handhavingsverzoek wordt afgewezen kunnen zij in beroep en bezwaar. Ook wanneer de voorwaarden door een ondernemer niet worden nageleefd kan tot handhaving worden overgegaan.”